Dode man voor pand Mariaschool aangetroffen

Voor het pand van de Mariaschool aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname, is vanmorgen een stoffelijk overschot aangetroffen. Het gaat om het lichaam van een man.

Een bewoner had vroeg in de ochtend iemand vanaf die plek horen kermen maar had er verder geen acht op geslagen. Vanochtend werd het lichaam daar aangetroffen.

Vermoedelijk betreft het dak- en thuisloze persoon. De Surinaamse politie werd op de hoogte gebracht en niet veel later waren agenten van Bureau Nieuwe Haven ter plaatse.

Het lichaam van de man is afgedekt en bevindt zich pal voor de deur van het pand (foto).