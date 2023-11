Brandweer rukt uit nadat auto in brand vliegt

De brandweer in Suriname moest vanmorgen rond 06:25u uitrukken na melding van een autobrand. Deze vond plaats in een in een privé weg bij een appartementencomplex aan de Monplaisirweg, in het politie ressort De Nieuwe Grond.

De brand zou door bewoners van een appartement zijn ontdekt. De brandweer werd gelijk ingeschakeld terwijl de bewoners het vuur probeerde te blussen met een hogedruk spuit.

Het voertuig stond buiten het complex geparkeerd toen het in vlammen opging. De brand begon in de motorkamer en verspreidde zich naar het interieur.

De inmiddels gearriveerde Surinaamse brandweer kon voorkomen dat het voertuig geheel afbrande. De politie van De Nieuwe Grond kwam na de melding ter plaatse voor onderzoek.

Niemand raakte gewond tijdens de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.