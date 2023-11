Platform Gerechtigheid Palestina houdt vredesloop in Suriname

Het Platform Gerechtigheid Palestina heeft vanmiddag in Suriname een vredesloop georganiseerd onder de naam ‘Walk for Humanity’.

Met deze vredesloop wil de organisatie aandacht vragen voor de toevoer van humanitaire hulp voor Palestina en eist zij stopzetting van de genocide die daar plaats zou vinden.

De stoet , waarbij een ieder die solidair is met Palestina van harte welkom is, vertrok vanaf het Vailliantsplein en ging langs de Keizerstraat, waar een moskee en een synagoge al sinds mensenheugenis naast elkaar staan.

De vredesloop eindigt op het Onafhankelijkheidsplein alwaar de organisatie een petitie wil aanbieden.

De vrede in het gebied is voorlopig ver te zoeken. Vandaag bombardeerde Israël een ambulance vlakbij de ingang van een ziekenhuis. Volgens Israel werd het voertuig gebruikt door een terreurcel van Hamas en zijn een paar terroristen omgekomen. Palestijnse bronnen melden echter dat er 60 doden en gewonden gevallen bij die aanval. Op gruwelijke beelden is te zien dat het ook om kinderen en ongewapende personen gaat.

Gisteren werd bekend dat een gelekt beleidsstuk van het Israëlische ministerie van Inlichtingen aanstuurt op etnische zuivering van de Gazastrook.