Man met Nederlandse nationaliteit aangehouden na doodsbedreiging

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo hebben donderdagavond de 49-jarige Sanjaykumar S. aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar bureau Latour.

Tegen de verdachte die de Nederlandse nationaliteit heeft, werd aangifte ter zake bedreiging gedaan.

S. zou in de maand oktober een man bij een appartementencomplex aan de Indira Gandhiweg in Suriname ,met de dood hebben bedreigd. Ook zou de verdachte, die vergezeld was van nog twee andere mannen, gedreigd hebben het slachtoffer te ontvoeren indien hij een groot geldbedrag niet op zijn rekening zou overmaken.

Donderdagavond werd de verdachte bij zijn woonadres opgespoord. S. was op straat en toen hij de politie zag rende hij weg. Waarschuwingsschoten brachten hem niet op andere gedachten en hij wist zijn woning te bereiken waar hij zich schuil hield.

De Surinaamse politie werd vanuit een afstand door S. uitgedaagd die aangaf dat ze hem niets konden maken. Een hulpofficier van justitie werd erbij gehaald die vervolgens de opdracht gaf om de verdachte in de boeien te slaan.

Nadat Sanjaykumar werd aangehouden werd hij donderdag ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht. Maandag werd over zijn lot beslist door het Surinaamse Openbaar Ministerie. Hij werd vandaag na voorgeleid te zijn, met een ernstige waarschuwing heengezonden