Ramsaran ondanks ontevredenheid president toch naar ministerie TCT

De kogel is door de kerk. Uraiqit Ramsaran, die nu de scepter zwaait op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (SOZAVO), wordt definitief overgeplaatst naar het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Dat heeft president Chan Santokhi dinsdag laten weten aan journalisten.

Opvallend genoeg benadrukte het staatshoofd dat hij niet tevreden is met de manier waarop het sociaal programma bij SOZAVO in de afgelopen periode is uitgevoerd. Volgens Santokhi heeft coalitiepartner ABOP ondertussen al een nieuwe ministerskandidaat voorgedragen voor SOZAVO. “Het was een ministerie van de ABOP. En de stukken zijn doorgeleid naar de procureur-generaal voor het milieuonderzoek, wat gebruikelijk is voor de benoeming van alle ministers”, zei het staatshoofd. Het ontslagverzoek van TCT-minister Albert Jubithana wordt gehonoreerd.

Santokhi benadrukte wel dat er veranderingen op komst zijn bij TCT, omdat het ministerie meer dan twaalf parastatalen onder zich heeft en hij niet verwacht dat Ramsaran in de resterende 18 maanden iets hieraan zal kunnen doen. Er zal daarom een directeur worden aangewezen voor de coördinatie van alle parastatalen. Daarvoor is er ook al een kandidaat geïdentificeerd. Ook SOZAVO blijft niet in de huidige situatie. “Want het IMF heeft bij de beoordeling een kritisch geluid laten horen. Namelijk dat het sociaal programma effectiever moet worden uitgevoerd. Het sociaal programma wordt gelicht uit het ministerieel beleid en het komt onder een deskundig team van externe deskundigen. Ik kan u nu al zeggen dat enorm veel financiële middelen zijn voor het sociaal programma, maar het wordt heel gebrekkig uitgevoerd vanwege bureaucratie. In dat nieuw team wil ik geen bureaucratie. De heer Mark Rommy wordt belast met de coördinatie van dat project zodat de samenleving geholpen wordt met een goed sociaal programma”, aldus de president.

Ook bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) komt er een verandering in de structuur. “Daar komt er een structuuraanpassing met meer bemensing en meer controle zodat als er een stuk bij de minister komt, het voldoet aan de integriteitsnormen. Ook moet de minister kunnen vertrouwen dat het stuk goed is. Tegelijkertijd is er dan een versterking en verhoging van de effectiviteit, zodat de aanvragen transparanter verlopen en sneller afgehandeld worden”, aldus de president.