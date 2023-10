Op het hoofdbureau van het Korps Politie Suriname te Duisburglaan is afgelopen weekend sprake geweest van inbraak.

Het zou gaan om inbraak bij twee afdelingen. Vernomen wordt dat er is ingebroken op de afdeling Centrale Inspectie Orgaan (CIO) en Bedrijfsvoering.

Het is vooralsnog niet bekend wat er allemaal is weggenomen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.