In binnenland mishandelde man overleden bij aankomst op vliegveld

Een man van Braziliaanse afkomst is vanmorgen in Suriname overleden, nadat hij vanuit het binnenland naar Paramaribo was overgevlogen voor medische behandeling.

Het gaat om een arbeider die daarvoor betrokken was bij een vechtpartij met een andere arbeider in het dorp Cabana in het Matawaigebied. Het slachtoffer E.S werd daarbij met een hamer op zijn hoofd geslagen.

De verdachte is na de vechtpartij het bos in gevlucht.

De man werd in kritieke toestand overgevlogen naar het vliegveld te Zorg en Hoop. Bij aankomst op het vliegveld (foto) bleek dat het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde.

De politie van Flora kwam ter plaatse en schakelde de desbetreffende instanties in. De zaak is overgedragen aan de afdeling kapitale Delicten van de Surinaamse politie.