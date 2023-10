Twee medewerkers pakkettendienst aangehouden voor diefstal

De verdachten K.A. en S.Sh. zijn op donderdag 19 oktober door de politie van bureau Munder aangehouden ter zake diefstal, verduistering en afdreiging, nadat de eigenaar van een cargobedrijf aangifte tegen hen had gedaan.

Het cargobedrijf is tevens een pakkettendienst in Suriname die ook aan online shopping doet. K.A. is manager in het bedrijf, terwijl S.Sh. in het magazijn werkte.

Daar de eigenaar de afgelopen 6 maanden een terugval had in het bedrijf, besloot hij de camerabeelden van de zaak te bezichtigen. Hij kwam na onderzoek tot de ontdekking dat K.A. en S.Sh. het bedrijf benadeeld hadden voor een bedrag van 35.000 USD.

Bij een onderzoek thuis bij de verdachten stuitte de politie op een aantal goederen die behoren tot het bedrijf. De verdachten gebruikten verschillende methodes zoals een hoger gewicht van pakketten noteren en verkeerd gestuurde pakketten achterhouden. Het verschil van het geld en de goederen werd door de medewerkers niet aan de eigenaar doorgespeeld, maar die verdeelden zij onder elkaar.

Verder wees het onderzoek uit dat de partner (S.M.) van S.Sh. en een vriendin K.S. de verduisterde goederen samen online verkochten.

Bij de voorgeleiding gaven de verdachten K.A. en S.Sh. toe de strafbare feiten te hebben gepleegd. Zij zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld. De twee vrouwelijke verdachten werden dezelfde dag na afstemming met het OM na verhoor heengezonden.

Op vrijdag 20 oktober trok de aangever de zaak in, nadat de verdachten een bedrag van 20.000 USD voor de geleden schade aan hem hadden betaald.