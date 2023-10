Vrouwenvoetbalselectie Suriname verliest thuis met 0-1 van Guyana

De vrouwenvoetbalselectie van Suriname (Natio) heeft woensdagavond de derde wedstrijd in de Road to Concacaf Gold Cup verloren. In het Franklin Essed stadion verloor Suriname met 0-1 van buurland Guyana.

Shanice Alferd maakte het gouden doelpunt voor de westerburen in de 41e minuut. Suriname probeerde met volle inzet de gelijkmaker te scoren in de tweede helft, maar de bal ging maar niet in het doel.

Suriname zit in groep A samen met Antigua en Barbuda, Dominica en Guyana. Guyana is momenteel koploper met 6 punten uit drie wedstrijden.

De heenwedstrijd wordt op zondag 29 oktober ook in Suriname afgewerkt, omdat het veld in Guyana is afgekeurd.