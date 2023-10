Makoe beweert dat broer minister Vorswijk tegen betaling stukken regelt

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ beweert dat een broer van minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) zeker drie tot vier dagen per week op het ministerie zit om tegen betaling stukken van personen in orde te maken.

“Wil je jouw zaken heel snel behartigd hebben, dan dien jij een bepaald bedrag te betalen aan die meneer. En dan komen jouw stukken binnen een wip en een zucht in orde”, zei Makoe op Culturu TV.

Volgens de NDP’er is dit de reden waarom de ABOP weinig tegenstribbelt tegen de misstanden op GBB. “Omdat ze door willen gaan met hun grondroof”, aldus Makoe.



Volgens Mac-Donald is het steeds een klein groepje rondom vicepresident Ronnie Brunswijk die alles krijgt. “Zijn broer, familie, kinderen en bepaalde loyale aanhangers die alleen maar aan zichzelf denken. Mi pikin brada fu buskondre di no ab bun furu gudu, te nanga now den no luku den sma.

Ik hoop dat met deze onthulling er weer wat meer licht zal gaan schijnen op dat ministerie. Voor mijn part liever gisteren dan vandaag dat de minister vervangen wordt. Want het lijkt een vloek daar te zijn op het ministerie”, aldus de NDP’er.

Ook het besluit van ABOP-topper Stanley Betterson om zijn ontslag als directeur bij de Surinaamse Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in te dienen, heeft naar zeggen van Makoe een dieper liggende oorzaak.

‘Omdat die meneer het met heel veel niet eens is. Maar u weet dat mensen niet altijd alles willen zeggen, omdat men bang is voor hun positie. Daarom heeft die meneer ervoor gekozen om terug te treden. Alleen om niet veel stof te doen opwaaien. Maar Suriname is klein”, aldus de NDP’er.