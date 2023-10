23-jarige man dood in Mark-X aangetroffen

Aan de Twee Kinderenweg in Suriname, ter hoogte van Choi’s, is een man zondagochtend levenloos in een voertuig aangetroffen. De politie werd rond 11.00u gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Nadat de politie van Geyersvlijt ter plaatse arriveerde bleek dat een man dood in een grijs gelakt Mark-X achter het stuur zat. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 23-jarige R.R.

Hoe de man is te komen overlijden is vooralsnog niet bekend. De forensische opsporing werd in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse.

Het ontzielde lichaam is ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.