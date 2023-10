Drie verdachten aangehouden die personen voor een woning overvielen

In de zaak waarbij in de maand augustus twee personen voor een woning aan de Residastraat in Suriname werden overvallen, zijn inmiddels drie mannen aangehouden.

Tijdens de overval werden de slachtoffers D.L. en F.R. mishandeld, waarbij D.L. een barstwond aan zijn hoofd opliep. De mannen die hun gezicht bedekt hadden en waarvan één een vuistvuurwapen bij zich had, hebben bij de beroving 8.000 Surinaamse dollars en een mobiele telefoon buitgemaakt.

Twee verdachten W.A.(26) en G.K.(23) waren eerder in de maand september aangehouden. Afgelopen vrijdag werd ook de 23-jarige J.H. in de boeien werd geslagen.

Het is niet bekend of het vuistvuurwapen waarmee de beroving werd gepleegd, bij de verdachten werd aangetroffen.

De drie verdachten zijn ter voorgeleiding aan recherche Paramaribo overgedragen, die de zaak in verder onderzoek heeft.