Uitzwaai party SukruTiki zaterdag 28 oktober in Almere

De bekende Surinaamse formatie ‘SukruTiki’, die deze maand opnieuw een aantal shows heeft gedaan in Nederland, gaat binnenkort weer terug naar Suriname. Maar voordat het zover is, is er op zaterdag 28 oktober een SukruTiki All Black Edition uitzwaai party.

Het feest vindt van 23.00u – 05.00u plaats in The Vibe aan de Transistorstraat 60, in Almere.

Naast SukruTiki zijn La Rouge, Avion Boyz, Badderman, One Man, Orrie, The Rhytyms en MC Sydney van de partij. Ook is er een surprise act, dus mis dit niet!

De dresscode is black & sexy. Kaarten zijn in de voorverkoop online verkrijgbaar hier via Eventix. VIP reserveringen via 06-45185991.