Vergeten pot met eten op vuur kost 8-jarig meisje het leven

Afgelopen nacht is het verkoolde lichaam van de 8-jarige Charity Balai aangetroffen tijdens bluswerkzaamheden bij een woningbrand aan de Augustinomandarijnweg in Suriname. De brand in de woning ontstond doordat een pot met eten op het vuur was vergeten.

Volgens de moeder (40) van het slachtoffer was ze samen met haar drie dochters thuis. Haar man werkt in het binnenland. Haar twee dochters waren bezig eten voor honden te koken in de achterwoning.

Plotseling werd ze gewerkt door haar oudste dochter dat de keuken in brand stond. De moeder snelde zich naar de houten woning, maar voor de komst van hen stond deze al in lichterlaaie. Haar dochter van 8 jaar sliep in de woning. Ze kon niet meer uit het huis worden gehaald.

Buurtbewoner Fabian R. zag vanuit zijn woning het vuur en ging naar het adres om hulp te beden. Hij sprong over de schutting en kom samen met een andere man, 21 honden over de schutting gooien zodat ze aan de vlammen konden ontsnappen.

Beide woningen waren reeds in lichterlaaie en hij kon het slachtoffer niet meer helpen. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde konden ze slechts nablussingswerkzaamheden verrichten. De ingeschakelde brandweer trof tijdens blussen het verkoolde lijk van het kind aan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk naar het mortuarium vervoerd.

Een voertuig dat op het erf stond geparkeerd heeft door de brand schade opgelopen. De woning was niet tegen brand verzekerd. Eén hond en vier katten hebben de brand niet overleefd. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.