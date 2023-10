Politie gaat weer optreden tegen foutparkeerders omgeving Academisch Ziekenhuis

Het is de politie opgevallen dat autobestuurders in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) dagelijks fout parkeren met name: op de linkerrijstrook van de Abraham P.H. Samsonstraat, de weerszijden van repectievelijk de Flustraat, Kwassiestraat, Linnaeusstraat en de bermen.

Ook schromen autobestuurders er niet voor om in de inrit van het AZP te parkeren, met als gevolg dat het in- en uitrijden van de ambulance hinder ondervindt.

Ingaande maandag 23 oktober zal de politie de voertuigen van de foutparkeerders op kosten van hen wegslepen naar een plaats van berging en zal zij de bestuurders proces-verbaal aanzeggen.

De politie doet ten overvloede een beroep op automobilisten om niet op zodanige wijze te parkeren dat de veiligheid van het overig verkeer en de werkzaamheden van het AZP in gevaar worden gebracht.