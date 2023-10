Groot geldbedrag uit kluis helikopter bedrijf gestolen

Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag flink huisgehouden in de directieruimte van een helikopter bedrijf aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Ze hebben daarbij de inhoud van een kluis weggenomen.

Vernomen wordt dat de daders een raam van de keukenruimte hebben geforceerd. Via die opening verschaften ze zich toegang tot het bedrijfspand.

De kluis werd vervolgens met een koevoet geforceerd en de inhoud daarvan werd meegenomen. De buit betreft 280.000 SRD, 20.000 euro, 7.000 USD en een vuistvuurwapen.

Vrijdagmorgen werd de inbraak ontdekt door de dienstdoende wachter. Na de ontdekking schakelde hij de Surinaamse politie in. De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.