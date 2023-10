Aangehouden zwangere moeder die zoontje brandwond toebracht weer vrij

Een 32-jarige zwangere vrouw, die al moeder is van vijf kinderen in de leeftijd variërend tussen 1 en 9 jaar, werd eind vorige maand in verzekering gesteld door de politie in Suriname.

Ze zou haar 8-jarige zoon in een kwade bui een brandwond hebben toegebracht met een hete lepel. Het zoontje driegde onhandelbaar te worden en neemt steeds spullen van anderen weg.

De vrouw L.G. die vier maanden in verwachting is, werd op 29 september 2023 voor bovenstaande in verzekering gesteld door de Surinaamse politie.

Haar advocaat Derrick Veira heeft op 19 oktober jongstleden het verzoek tot invrijheidstelling op basis van artikel 54a ingediend. De raadsman benadrukte dat het verzoek onmiddellijk behandeld moest worden, mede vanwege het feit dat de kinderen alleen bij hun oma zijn op Brokopondo. Verder is L.G. vanaf haar 12e jaar onder behandeling van PCS.

Deze omstandigheden en het belang van de 32-jarige zwangere verdachte in samenhang met de zorg voor de vijf kinderen, heeft erin geresulteerd dat het Surinaamse Openbaar Ministerie ervoor heeft gekozen om haar onmiddellijk in vrijheid te stellen.