Bromfietser overleden na botsing tegen elektriciteitsmast

Het verkeer in Suriname heeft maandagavond weer een dodelijk slachtoffer geëist. De 24-jarige G.L. is kort voor middernacht overleden nadat hij met een bromfiets is gebotst tegen een elektriciteitsmast aan de 12e straat te Domburg.

De man bloedde hevig aan zijn hoofd en gezicht en was niet aanspreekbaar. De politie ging na de melding ter plaatse en schakelde een ambulance in.

Het verplegend team constateerde bij aankomst dat het slachtoffer reeds het leven had gelaten.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast. De oorzaak van het verkeersongeval is nog onbekend.

Het ontzielde lichaam is afgestaan aan de nabestaanden en afgevoerd naar het mortuarium. Het onderzoek duurt voort.

