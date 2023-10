BBS’er schiet zichzelf dood in woning

R.T. (41) lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, heeft maandag in de vooravond de hand aan zichzelf geslagen.

De man heeft zichzelf met zijn dienstwapen door het hoofd geschoten in zijn woning te Commewijne.

Het motief achter deze zelfdoding kan gezocht worden in relationele sfeer. De politie van Meerzorg was op het adres voor onderzoek.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).