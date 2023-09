Regering gaat door met gesubsidieerde tarieven voor vluchten binnenland

De regering heeft voor het komend jaar plannen om het transport over water en de lucht in Suriname te optimaliseren. President Chandrikapersad Santokhi zei tijdens de jaarrede op 29 september dat de regering in 2024 het project van de Surinaamse vliegdiensten binnenland zal voortzetten. Hierbij zullen regelmatige vluchten worden uitgevoerd vanaf Zorg en Hoop naar verschillende dorpen in het binnenland en vice versa, tegen een gesubsidieerd tarief.

Enkele van de bestemmingen zijn onder meer Godoholo, Cottica, Kajan/Djumu, Drie Tabiki, Kwamalasamutu, Pusugrunu en Paloemeu/Tepu. De regering heeft ook plannen om de wet- en regelgeving verder aan te passen om te voldoen aan internationale normen op het gebied van veiligheid en beveiliging in de luchtvaart.

De regering zet dit jaar sterk in op de uitvoering van het watertransportbeleid, met als een van de speerpunten het uitdiepen van de vaargeul van de Surinamerivier. Santokhi heeft aangegeven dat deze maatregel cruciaal is om de toegankelijkheid naar de havens te waarborgen en een concurrentievoordeel te bieden aan Surinaamse bedrijven.

Naast de riviertransporten ligt de focus ook op het binnenlandse watertransport. Dit is noodzakelijk voor een doeltreffend personen- en goederentransport.

Momenteel worden in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini boottrajecten onderhouden die verschillende dorpen verbinden. Ook de herstructurering van het landtransport, in het bijzonder het openbaar vervoer, staat op agenda voor de komende periode.