Rijbewijs dronken BBS’er ingevorderd die tijdens verkeerscontrole probeerde weg te rijden

Het rijbewijs van een lid van de Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) is afgelopen week door de politie ingevorderd wegens rijden onder invloed.

Op zondag 24 september omstreeks 20.00 uur was de politie van Rijsdijk bezig met een verkeerscontrole. Een bestuurster werd voor het politiebureau staande gehouden toen bleek dat zij niet in het bezit is van een rijbewijs.

Haar bijrijder, de BBS’er Manuel K. (34) bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij heeft zich volgens de politie vreselijk misdragen. Terwijl de wetsdienaren bezig waren de vrouw te verbaliseren heeft de BBS’er plaatsgenomen achter het stuur en probeerde hij weg te rijden. De politie heeft dat kunnen voorkomen.

Toen de agenten Manuel uit het voertuig probeerde te halen heeft hij zich verzet. Zijn wederspanniggedrag werd afgebroken. Hij werd ter ontnuchtering opgehouden op politiebureau van Rijsdijk.

Vernomen wordt dat toen de wetsdienaren ter plaatse bezig waren met de zaak, een familielid kans zag met het voertuig weg te rijden, met daarin het dienstvuistvuurwapen en legitimatiebewijs van de BBS’er.

Na ontnuchtering werd Manuel bij een hulpofficier voorgeleid voor wederspannigheid, negeren ambtelijk bevel en rijden onder invloed. Na afstemming met Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij heengezonden.

Hangende het onderzoek is het rijbewijs van de ambtenaar ingevorderd en zijn dienstwapen in beslag genomen.