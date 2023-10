Distributie Monikarta koopkrachtversterking in Wanica start maandag

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) maakt bekend dat de distributie van de Monikarta koopkrachtversterking in Wanica op maandag 2 oktober van start zal gaan. De distributie eindigt op 6 oktober.

Aanvragers die een sms-bericht van het ministerie hebben ontvangen, kunnen hun kaart met een geldig identiteitsbewijs ophalen op een van de distributielocaties in Wanica. Voor meer informatie, klik op de link in het sms-bericht of volg de berichten op socialmedia.

Cliënten van Paramaribo die hun MoniKarta niet hebben opgehaald, kunnen zich ook begeven naar Wanica om deze op te halen. Voor de ophaaldagen volgt u de alfabetische volgorde op familienaam conform Wanica. Indien u niet naar Wanica kunt gaan voor het ophalen van uw MoniKarta, volgt u dan de media voor verdere bekendmakingen.

Het ministerie komt de samenleving zoveel als mogelijk tegemoet. Na afsluiting van de distributie in Wanica, zal het ministerie enkele extra distributiedagen inbouwen. U zult tijdig via de media vernemen wanneer u bij het AOV-kantoor moet zijn om uw MoniKarta alsnog op te halen.