38-jarige man vast voor verspreiden naakt foto’s van ex-vriendin

Een 38-jarige man in Suriname is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Zijn ex-vriendin deed aangifte tegen hem vanwege het verspreiden van haar naakt foto’s en bedreiging.

Nadat de verdachte de pornografische beelden van zijn ex-vriendin verspreidde, stapte de vrouw naar de Surinaamse politie. Vernomen wordt dat de vrouw ook regelmatig door haar ex-vriend met de dood werd bedreigd.

Na goed speurwerk werd de verdachte in beeld gebracht en aangehouden, waarna hij naar het politiebureau ter voorgeleiding werd overgebracht. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.