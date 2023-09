Gewapende roofoverval in woning annex Chinees restaurant

Vier criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning annex Chinees restaurant aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Ze hebben daarbij 13.000 Surinaamse dollars, 300 euro en 300 USD buitgemaakt.

Behalve de geldbedragen maakten de overvallers een pinpas, mobiele telefoons, sieraden en belangrijke documenten buit.

Volgens het slachtoffer X.Z. (40) was een van de daders gewapend met een vuistvuurwapen. Ze waren allen in het zwart gekleed. De in China geboren aangever moest slagen incasseren. Als gevolg hiervan heeft hij een lichte zwelling opgelopen aan zijn rechteroog.

Vernomen wordt dat de daders een raam aan de linkerzijde van het pand hebben geforceerd en zo de ruimte zijn binnengedrongen.

Na de beroving hebben zij de plaats weer via het zelfde raam verlaten. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek.

Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.