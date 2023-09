Welkomst party Sukru Tiki op vrijdag 7 oktober in Amsterdam

De legendarische band Sukru Tiki uit Suriname komt naar Nederland. Op vrijdag 7 oktober is er een welkomst party in H7 Wharehouse te Amsterdam, met naast Sukru Tiki ook optredens van La Rouge, Tranga Rugie, One Man, Orrie en MC Sidlit. Tickets zijn hier online te koop.

Sukru Tiki is in mei 2003 opgericht door meneer Luciën Ceder. De formatie heeft onder de bezielende leiding van zijn zoon, Lucillo (Cillo) Ceder, een ongekende groei doorgemaakt. Vandaag de dag staat de band bekend als een van de absolute toppers in de Surinaamse muziekscene. De band bestaat uit:

Lucillo (Cillo) Ceder: Bandleider en voorzanger van de band.

Jorgio Rosheuvel: voorzanger

Enzio Koulen: vocalist

Luciano Ceder: Toetsenist.

Lorenzo Inniss (kleine kamer): Bassist

Arsenio(senio) Seedorf: Solo gitarist.

Floyd Macnack: Drummer

Ivan Cairo: Skratjie

Luciano panka: Percussionist

Farzana Donal: Band-manager

Serge Lieveld: Logistiek

De hitjes van de band zijn onder andere, Nooit wan man no tap ing gi, Bigi ai libi, U ne anga, Waka mooi, If ju bille no bigie en Bestie no de. Check voor meer info ook de flyer hieronder: