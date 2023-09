Shaquille van Zichem gepromoveerd tot paarse band Brazilian Jiu Jitsu

Shaquille ‘Ququmatz’ van Zichem, MMA-vechter van Suriname, is op vrijdag 22 september van Blue Belt gepromoveerd tot Purple Belt in Brazilian Jiu Jitsu (BJJ). Naast Judo Black Belt houder, was de lightweight wereldkampioen reeds 6 jaren BJJ Blue Belt houder.

BJJ is een krijgskunst die zich richt op grappling met de nadruk op grondgevechten. Het doel is een dominante positie te krijgen en ervoor te zorgen dat een aanvaller zo snel mogelijk “afklopt” door middel van verwurgingen en diverse locks op de ledenmaten.

“In 2017 behaalde ik mijn blauwe band in België, waar ik toen woonde. In 2019 keerde ik terug naar Suriname, maar had helaas geen vaste BJJ-team. Dat is de reden dat mijn promotie zo lang duurde”, zegt de vechter aan Waterkant.Net.

Shaquille werd door de schoolhouder/headcoach van BJJ team Invictus-CTA Suriname, Jurgen Ho, intensief getoetst op het curriculum van de Purple Belts. Het geheel werd daarna afgesloten met 15 tot 20 minuten sparren zonder rust.

Jurgen en Shaquille kennen elkaar sinds het begin van BJJ in Suriname in de periode 2011-2013. Sindsdien heeft Jurgen flink bijgedragen aan de carrière van de vechter. “Jurgen helpt mij nu nog steeds met grappling technieken voor MMA. Hij was ook een van mijn coaches tijdens mijn MMA-gevecht in Suriname. Het is een eer voor mij om door Jurgen gepromoveerd te worden tot paarse band”.

Brazilian Jiu Jitsu is een belangrijk aspect van MMA. De vechter zegt dat hij binnen enkele jaren BJJ Black Belt houder wil zijn. “Nu volgt bruin en daarna zwart. Ik ga ervoor, heb geduld en alles komt zeker op zijn tijd”, zegt hij lachend.

Shaquille vertrekt eind september richting Europa voor zijn laatste trainingskamp van het jaar. Hij heeft nog twee gevechten om zijn amateurstraject af te sluiten.