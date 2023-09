Man probeert ex-vriendin te ontvoeren onder bedreiging van dolkmes

Op donderdag 15 september ontving de politie van het bureau Santodorp een melding dat een man zijn ex-vrouw probeerde te ontvoeren en haar daarbij met een dolk mes bedreigde.

De verdachte K.W. (46) zou zijn ex-vriendin F.V. (45) thuis op haar erf hebben opgewacht toen zij met de taxi thuis aankwam. Hij had zijn voertuig in een zijweg geparkeerd en hield zich in een donkere plek op het erf schuil.

Toen F.V. eenmaal op het erf was, werd zij meteen door de verdachte aangevallen. Onder bedreiging van een dolkmes sleurde de verdachte haar naar zijn voertuig, maar werd op een gegeven moment door de broer en dochter van F.V. tegengehouden.

De verdachte zag na de daad kans de plek te verlaten. Op vrijdag 16 september meldde de verdachte zich op het voormeld politiebureau aan, waarna hij werd aangehouden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie Suriname werd de verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.