Brand bij supermarkt annex appartementencomplex Copernicusstraat

Aan de Copernicusstraat in Suriname woedde donderdagmiddag omstreeks 13:30 brand bij een supermarkt annex appartementencomplex.

Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de Surinaamse brandweer een melding van een woningbrand binnenkreeg. Bij aankomst bleek dat het ging om een pand van drie verdiepingen.

Op de bovenste verdieping zijn er appartementen waar buitenlanders woonachtig zijn. Het zou gaan om acht personen van Chinese afkomst.

Volgens Grootfaam begon de brand in het magazijn aan de achterzijde van het pand. De brandweer wist acht gascilinders van elk 28 lbs uit het pand te verwijderen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Een van de bewoners inhaleerde rook en werd door de ambulancedienst behandeld.

De politie was Geyersvlijt was ook ter plaatse voor onderzoek. De vermoedelijke oorzaak van de brand is stroomschommeling. Het pand is verzekerd tegen brand.