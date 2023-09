‘Leo Brunswijk zal elektriciteit naar Pikin Saron brengen zodat mensen stembiljetten goed kunnen zien op verkiezingsdag’

volgens EBS-directeur Leo Brunswijk zullen politieke partijen enkele maanden voor de Surinaamse verkiezingen, met verschillende beloften naar het binnenland komen, om daar stemmen te vergaren. Zo ook in het dorp Pikin Saron, zegt de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk.

Leo Brunswijk zal er echter ervoor zorgen dat er op tijd elektriciteit wordt gebracht naar Pikin Saron en omliggende dorpen, zodat de mensen hun stembiljetten goed kunnen zien bij het uitbrengen van hun stem op 25 mei 2025. “Te i luku, dan i si dati alla man wan kon na Pikin Saron 25 mei. Den wan meki yu stem gi den. Enige san san mi kan taigi: Ifi i no habi faya, dan fa yu o si a papira fi stem?”, zei Brunswijk dinsdag bij de ingebruikname van het waterinstallatiesysteem te Pikin Saron.

Volgens de EBS-topman heeft de NV Energiebedrijven Suriname reeds een studie gemaakt om elektriciteit, een 33 KVA-lijn, vanuit Zanderij te trekken naar Pikin Saron, waar er een onderstation zal worden gebouwd. Van daaruit zal de elektriciteit ook getrokken worden naar plaatsen als Kwakoegron en Bigi Poika. De bedoeling is dat de mensen 24 uren per dag over stroom zullen kunnen beschikken.

Het project heeft tot nu toe op zich laten wachten, omdat zaken volgens de juiste procedures moeten geschieden. Indien er fouten worden gemaakt, riskeren mensen in de gevangenis te Santo Boma te belanden. “I kan opo en dan ye lon kon du eng. Maar dan ifi i meki fout dan a kan koste i dati i beland te na Santo Boma. Dus a ab pikinso ten fanowdu”, aldus Brunswijk.

Vicepresident Ronnie Brunswijk hekelde ook de vertragingen die zijn partij de afgelopen drie jaren heeft ondervonden en beloofde ook alles in het werk te stellen dat elektriciteit voor het einde van deze regeerperiode naar Pikin Saron wordt gebracht. Eerder heeft hij ontdekt dat Lazard aan India heeft medegedeeld dat het elektrificatieproject is aangehouden. Van de president vernam hij achteraf dat het project na herziening zal worden voortgezet.

Volgens de tweede man van het land hebben mensen in het binnenland meer te verduren dan mensen in de stadsdistricten. Vandaar dat hij onder geen geval zal toelaten dat de bewoners voor water gaan betalen zolang er geen elektriciteit komt. Aan de bewoners deed hij het beroep om alvast uit te kijken naar hout voor de aanleg van de stroompalen.