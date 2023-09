Goedkope meal actie Popeyes brengt veel mensen op de been

Een goedkope meal actie van fastfoodketen Popeyes in Suriname, heeft vandaag veel mensen op de been gebracht. Dat blijkt uit beelden die rond gaan op social media.

Klanten kunnen alleen vandaag een 2 piece chicken and fries meals voor 100 Surinaamse dollars (SRD) kopen. De vestiging in hartje Paramaribo werd hierdoor druk bezocht. Velen stonden in de rij om een voordeelmenu te bemachtigen.

Ook op andere plaatsen werd het druk. Aan de Lallarookhweg ontstond er een dikke file van klanten die de goedkope meal niet wilden laten liggen. Op sommige plaatsen was het chaotisch volgens klanten en moest er lang gewacht worden.

De actie van het bedrijf was de hele donderdag ook het gesprek van de dag op social media, waar momenteel diverse memes rond gaan.