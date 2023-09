Zo komt het nieuwe Radisson Hotel Paramaribo eruit te zien

De Kersten Group of Companies in Suriname heeft vandaag een impressie gedeeld van het nieuw te bouwen Radisson Hotel Paramaribo. Deze komt op de plek te staan, waar het inmiddels gesloten Hotel Krasnapolsky aan de Domineestraat gevestigd is.

In 2021 werd bekend dat Krasnapolsky een overeenkomst zou hebben gesloten met de Radisson Hotel Group (RHG) voor gebruik van het merk ‘Radisson’. Het oude Krasnapolsky hotel in hartje Paramaribo, dat dateert uit 1973, wordt getransformeerd naar een vier sterren Radisson hotel met 126 kamers.

Naast de kamers zal het Radisson Hotel Paramaribo beschikken over evenementen en conferentie ruimten, bars en restaurants, een fitness ruimte en een zwembad met terras. De opening van het nieuwe hotel zal in 2024 plaatsvinden.

“Je hebt je misschien afgevraagd wat onze oude Krasnapolsky zal vervangen. Wij zijn blij u te kunnen delen dat ons nieuwe Radisson Hotel Paramaribo hier komt te staan! En ja hoor! Ook onderdeel van de Kersten Group of Companies. Het teken van een goed gemaakte keuze!” schreef het bedrijf bij het delen van de artist’s impression hierover.