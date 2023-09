President Santokhi bezoekt Surinaamse studenten op Cuba

President Chandrikapersad Santokhi vertoeft momenteel op Cuba om deel te nemen aan de G77+China top. Het staatshoofd van Suriname heeft ook een bezoek gebracht aan Surinaamse studenten op Cuba

Santokhi is in de vooravond van donderdag 14 september 2023 gearriveerd in Havana. De regeringsleider is op de Jose Marti internationale luchthaven ontvangen door de Cubaanse Minister van Energie, Vicente de La O’Levy en Wendy Paulus-Aminta, de Surinaamse ambassadeur in Cuba.

“Ik heb tijdens mijn bezoek aan Surinaamse studenten op Cuba symbolisch een deel van de medicamenten aan hen overhandigd. In een ontmoeting met deze studenten heb ik geluisterd naar de zorgen zoals gebrek aan voedzaam voedsel, medicijnen en de financiële voorziening via de Nationale Ontwikkelingsbank.

Ik moest eens ook in het buitenland studeren en begrijp de uitdagingen als geen ander. De overheid zal inkomen met medicamenten en voor de materiële problemen zullen gepaste oplossingen worden bewerkstelligd”, aldus de president over de ontmoeting.