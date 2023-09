Inbrekersbende overvalt bejaard koppel in hun slaap

Een bende van vijf criminelen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 16 september ingebroken in een woning in het verzorgingsgebied van De Nieuwe Grond. Een bejaard koppel dat in diepe rust was, werd daarbij overvallen en beroofd.

De daders waren gemaskerd en gewapend, vertellen de slachtoffers aan de redactie van Waterkant.Net.

“We werden met duct tape vastgebonden en onze monden werden dichtgeplakt. Daarna werden de ruimtes in de woning overhoop gehaald”, vertellen ze. Van de vrouw werden sieraden afhandig gemaakt. Een televisie die ze kado hadden gekregen, werd ook meegenomen.

Het dievenijzer van een raam werd geforceerd waardoor de mannen de woning binnen konden treden. Nadat de mannen zich uit de voeten maakten kon de bejaarde vrouw zichzelf en haar man bevrijden, waarna naar hulp werd gevraagd.

De politie werd gealarmeerd en deed het adres aan voor onderzoek. Het is niet bekend waarmee de verdachten de plaats hebben verlaten en in welke richting ze vetrokken. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.