Automobilist komt met voertuig in Boomstreek terecht

De bestuurder van deze auto is zaterdag in de vroege ochtend met zijn voertuig in de Boomstreek terecht gekomen. De man reed rond 06:30u over de Ringweg-Zuid toen het ter hoogte van Rubis Service Station mis ging.

Door nog onbekende oorzaak raakte hij van de weg en kwam terecht in het water. De bestuurder kon zich na het ongeval in veiligheid stellen en schakelde de Surinaamse politie in.

Een sleepwagen werd daarna ingeschakeld om het voertuig uit de kreek te halen. Het onderzoek duurt voort.