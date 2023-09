Pakittow komt met pick-up in goot terecht

Bij de hoek van de Raghoebarsingweg en de Vioolstraat in Suriname is deze pick-up vanmiddag in een goot terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de auto van de bekende activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet.

Het zou gaan om een eenzijdig verkeersongeval. De oorzaak is nog onbekend. Op Facebook verscheen bovenstaande foto waarop de 31-jarige Pakittow zelf zittend op het voertuig te zien is.

Biervliet bleef ongedeerd en heeft het ongeval bevestigd op zijn Facebook pagina.

Over het ongeval zei hij: “Me stuur was ineens hard aan het worden in een bocht. Geen probleem er is niets gebeurd met me en ook niet met me auto! Probeer zelf te smilen wanneer zaken fout gaan. Suriname eerst dan de rest.“