Somohardjo: “Geklets over grondzaken is gevecht vanuit personen met duizenden hectaren”

De kritiek op de werkwijze van ABOP’ers op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is volgens PL-topper Bronto Somohardjo een gevecht. Een gevecht tussen de mensen die honderdduizenden hectare gronden bezitten en de gewone burger van Suriname.

“Ye yereh na dorosei dat ABOP no bun en grondzaken no bun. Het geklets over grondzaken gaat tussen de mensen die duizenden, duizenden, duizenden hectaren hebben en mensen als u die niet eens 500 vierkante meters hebben”, zei Somohardjo, die ook minister van Binnenlandse Zaken is, vrijdagavond tijdens een Meet and Greet The People vergadering van de ABOP te Pontbuiten.

Sinds de overname van GBB door de geelzwarte partij in 2020, heeft de partij volgens Somohardjo ervoor gezorgd dat meer dan 15.000 bouwkavels van ongeveer 500 vierkante meters zijn verdeeld.

Deze grootgrondbezitters zullen volgens de PL’er blijven praten, omdat de koning, vicepresident Ronnie Brunswijk, 20.000 tot 60.000 bouwkavels nog wilt verdelen. “Maar o moro ow prati, o moro den o dyarusu. Want dan blijft er minder over voor die duizenden hectaren. Voordat ABOP Grondzaken had, wisten mijn marrons broeders en zusters niet eens waar het Domeinkantoor was”, aldus Somohardjo.

In zijn toespraak merkte Somohardjo op dat er een grote kans is dat de ABOP-PL als grote winnaar uit de bus zal komen bij de verkiezingen die over 20 maanden zullen plaatsvinden. In feite heeft de combinatie volgens hem al gewonnen, maar alleen moeten de tegenstanders hen geen rode kaart bezorgen.