Duits dorpje in shock na wrede moord op 6-jarig kind

Bewoners van een klein dorp in Duitsland zijn in shock, nadat een 6-jarige jongen die was gaan spelen dood terug gevonden werd. Het kind bleek te zijn doodgestoken.

De 6-jarige Joel was donderdag gaan spelen, maar kwam aan het eind van de middag niet zoals gepland thuis van het speeluitje. Zijn ouders gaven hem in de avond als vermist op. Heel het dorp begon met man en macht te zoeken naar Joel.

Niet veel later werd hij levenloos met ernstige steekwonden aan zijn bovenlichaam in een struik bij een voetbalveld gevonden. Joel zou met een puntig voorwerp zijn doodgestoken.

Bewoners zouden op het voetbalveld luide stemmen hebben gehoord, die mogelijk voortkwamen uit een ruzie. Over de moordenaar of het motief is niets bekend.