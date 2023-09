Ramdin: “President gaat ervan uit dat VHP doorgaat met regeren”

“We gaan de fouten van het verleden niet herhalen. Dit is de vierde keer dat we hetzelfde traject opgaan. Puin ruimen en dan opbouwen naar herstel. Toen de president zei ‘we werken voor de komende generaties’, dan praat hij over de VHP. Dus gaat u ervan uit dat als de president dat zegt, dat hij ervan uitgaat dat de VHP doorgaat met het regeren voor de komende generaties.”

Dat zei BIBIS-minister Albert Ramdin in het programma To The Point. Voor de bewindsman is het geen verrassing dat president Santokhi uiteindelijk zelf heeft ingegrepen bij de vele zaken die al geruime tijd misgingen binnen de regering. Hij had dit reeds geruime tijd verwacht.

“Ik ben blij dat we dit moment nu hebben van een president die daadkrachtiger is, duidelijk de lijnen uitzet en het voortouw neemt”, zei de bewindsman.

Volgens Ramdin geeft het staatshoofd met zijn optreden ook duidelijkheid aan een ieder die daarbij betrokken is. Dan maakt het voor hem niet uit of het gaat om een coalitiepartner, de oppositie, vakbeweging, bedrijfsleven of ministers.