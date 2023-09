Aspirant agent van politie vast voor oplichting

Een aspirant agent van het Korps Politie Suriname is afgelopen vrijdag aangehouden en in verzekering gesteld, wegens oplichting van een verdachte in een zedenzaak.

In juli dit jaar heeft de politieman de verdachte H., die door Jeugdzaken werd opgespoord, voorgehouden dat hij hem zou kunnen helpen om de zaak niet verder te laten onderzoeken. De verdachte zou de agent daarvoor moeten betalen.

H. geloofde het verhaal van de aspirant en gaf hem in totaal 8.000 SRD en 350 euro. Ondanks de betaling werd de verdachte toch door de politie opgespoord en aangehouden. Bij de aanhouding verklaarde de verdachte dat hij de desbetreffende politieman heeft betaald.

Zo kwam de zaak van de aspirant aan het rollen. Er werd een onderzoek ingesteld waarbij de politieman beaamde dat hij ter compensatie voor het slachtoffer het geld heeft ontvangen. Het geld is nimmer bij het slachtoffer terechtgekomen.

In het belang van het onderzoek is de agent in verzekering gesteld.