Agent van politie schiet zichzelf per ongeluk in onderbeen

Een aspirant agent van politie in Suriname heeft zich vanmorgen vroeg in zijn onderbeen geschoten. Het 27-jarige slachtoffer N.J. was op dat moment in dienst.

Vernomen wordt dat een collega die voor hem liep plotseling een schot hoorde afgaan. Hij keek om en zag dat zijn collega gewond was geraakt aan zijn onderbeen en rechter enkel.

De man bloedde hevig. De ambulancedienst van de Spoedeisende Hulp (SEH) werd ingeschakeld en heeft de agent vervoerd voor medische behandeling.

Vernomen wordt dat de agent zich per ongeluk schoot en dat hij nog in het ziekenhuis ligt voor verpleging. De man verkeert buiten levensgevaar.