Gewapende mannen overvallen Chinese ondernemer die van goudveld komt

Een Chinese ondernemer in Suriname, die kwam van het goudveld ‘Bewojo’ in het district Brokopondo, is in zijn auto overvallen door drie gemaskerde en gewapende mannen.

De ondernemer reed met nog vier inzittenden vanaf het goudveld naar de Afobakaweg, om vervolgens naar Paramaribo te rijden. Bij een kreekje verminderde hij zijn vaart. Plotseling sprongen drie mannen, gewapend met een jachtgeweer en een vuistvuurwapen, op de weg en begonnen gericht te schieten op zijn voertuig.

De ondernemer was genoodzaakt te te stoppen, waarna de inzittenden onder schot werden gehouden. Ze werden vervolgens beroofd van hun bezittingen waaronder telefoons en geld. De rovers hebben de slachtoffers daarna naar een zijweg gebracht en daar achtergelaten.

Na de binnengekomen melding is de Surinaamse politie uitgereden voor het instellen van een onderzoek (foto). De politie van Brokopondo Centrum heeft de zaak in onderzoek.