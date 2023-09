Landbouwer die op dief schoot niet langer aangehouden

De aanhouding van de landbouwer A.M., die op 23 augustus op een dief op zijn perceel aan de Kwattaweg in Suriname had geschoten, is onrechtmatig verklaard door de rechter-commissaris. De landbouwer was volgens zijn advocaten gerechtigd zijn have en goed te beschermen en had zich rechtmatig verweerd tegen een aanval op hem.

Al enige tijd worden landbouwgewassen van de landbouwer gestolen. Hij heeft dit jaar alleen, al meer dan 20 keer de politie van post Derde Rijweg moeten inschakelen. Ook op 23 augustus had hij aangifte gedaan. Vanwege de gebrekkige reactie van de politie moest A.M. zelf zijn perceel bewaken.

Hij zat dan ook tussen zijn gewassen op de loer en betrapte de dief R.C. in de nachtelijke uren op heterdaad op zijn perceel. R.C. nam de benen toen de landbouwer hem betrapte. De landbouwer loste een waarschuwingsschot, maar de dief hield zich schuil in een goot. Toen A.M. hem naderde, trok R.C. een houwer tevoorschijn en zwaaide daarmee.

De landbouwer verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat hij daarom gericht op de dief heeft geschoten. Hij werd daarna aangehouden.

Zijn advocaten Chandra Algoe en Natasha Gangaram hadden een verzoek tot invrijheidstelling ingediend bij de rechter-commissaris omdat zij de aanhouding onrechtmatig vonden.

Zijn advocaten noemen het een kwalijke zaak dat een hardwerkende landbouwer wordt aangehouden voor het beschermen van zijn goederen, terwijl de dief niet eens in verzekering is gesteld. De landbouwer moet de hele dag in de zon zwoegen en de hele avond zijn perceel bewaken tegen figuren als R.C. die komen stropen.

De rechter-commissaris ging mee met de advocaten en oordeelde de aanhouding van A.M onrechtmatig. A.M. is in bezit van een geldige vuurwapenvergunning. Zijn jachtgeweer is nog in beslag bij de politie.