Landbouwer schiet op man die gewassen van kostgrond steelt

Een 55-jarige landbouwer in Suriname heeft woensdagavond gericht op een man geschoten, die gewassen op zijn kostgrond zou hebben gestolen. De verdachte werd aan zijn voet geraakt.

De schutter zou vaak te maken hebben met diefstal van landbouwgewassen. Hij heeft daarvan ook altijd aangifte gedaan. Woensdagavond was het weer raak; Dd landbouwer betrapte een man op heterdaad op zijn kostgrond.

Bij het zien van de eigenaar nam de man de benen. De eigenaar pakte zijn jachtgeweer en ging de verdachte achterna. Hij loste een waarschuwingsschot, om de man op andere gedachten te brengen.

Na een zoekactie trof hij de verdachte in een goot aan, waar hij zich schuil hield. Toen de aangever hem benaderde haalde de verdachte volgens de aangever een houwer tevoorschijn en zwaaide daarmee in de richting van de aangever. De aangever schoot toen gericht op de man die geraakt werd in zijn linkervoet.

De ingeschakelde politie trof de verdachte aan in de Mangroe Jaganweg. Hij is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Uit het onderzoek blijkt dat de schutter in het bezit is van een geldige vergunning. In het belang van het onderzoek is het jachtgeweer in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of de schutter in verzekering wordt gesteld of naar huis mag.