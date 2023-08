Bewoners in slaap overvallen door gemaskerde mannen

Een 72-jarige jarige woningeigenaar in Suriname, kreeg de schrik van zijn leven toen hij afgelopen nacht gewekt werd door vier gemaskerde mannen. Ze hebben hem onder bedreiging beroofd in zijn woning aan de Verbeniastraat.

In gesprek met Waterkant.Net zegt hij dat hij samen met zijn nichtje en haar vriend in het huis woonachtig is.

De partner van zijn nichtje werd wakker door gestommel. Hij ging de slaapkamer uit om een kijkje te nemen en werd in de woonkamer overmeesterd door het viertal. Onder bedreiging werden hij en zijn vriendin, die zich in de slaapkamer bevond, beroofd van hun sieraden, een groot geldbedrag en twee mobiele telefoons.

De partner van het nichtje moest slagen incasseren. Hij klaagde van pijn.

Van de woningeigenaar maakten de daders twee portemonnees met daarin valuta en SRD buit. Ook zijn polshorloges en belangrijke docenten zijn door de daders meegenomen.

De rovers zijn het huis binnengedrongen door het dievenijzer van een van de ramen in de woonkamer te forceren (foto). Een van hen was gewapend met vuistvuurwapen zegt de benadeelde.

 

De politie van Nieuwe Haven is ter plaatse geweest voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.