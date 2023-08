10-daagse Ramlila opvoering te Leiding 9

Van 1 tot en met 10 september 2023 organiseert de Shri Doerga Mandir te leiding 9 in Suriname de opvoering Ramlila. Deze vindt in die periode dagelijks plaats van 18.30u – 20.30u op het op Prekash Veld leiding 9a (voetbalveld Bolo).

Ramlila (Rama’s lila of spel) is een voorstelling uit India. Het beschrijft het leven van Rama, eindigend in de strijd met Ravana zoals beschreven in de Ramayana.

Ramlila beschrijft de strijd tussen goed en kwaad. Volgens geleerden stamt het spel uit de periode tussen 1200 en 1500. In 2005 werd Ramlila geplaatst op de Lijst van meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid.

De opvoering is geschikt voor jong en oud. Er zullen koude dranken en warme snacks verkrijgbaar zijn. Meer info via 00597-8718089