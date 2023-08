Monteur die ook bijklust als drugsdealer aangehouden

De politie in Suriname heeft deze week een man in Commewijne aangehouden, die naast zijn beroep als landbouwer en monteur, ook nog drugs aan de man bracht.

Het Ondersteunings Team Oost van de Surinaamse politie trof bij een drugsoperatie afgelopen maandag in het ressort Meerzorg, 75 stuks cocaïne pitjes bij hem aan. Deze had hij begraven in het zand naast een kippenhok.

Bij de verdachte R.G. werd ook een geldbedrag in SRD aangetroffen en in beslag genomen. Hierna is de verdachte voor verder onderzoek overgedragen aan de politie van het bureau Meerzorg.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.