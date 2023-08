OPINIE: ‘De volgende leider’

[INGEZONDEN] – Naar aanleiding van het eerste debat op vrijdag 18 augustus j.l., georganiseerd door Passie voor Suriname, zou ik willen aangeven op welke wijze de Surinamers uiteindelijk een weloverwogen stem kunnen uitbrengen tijdens de verkiezingen op 25 mei 2025.

Tot nu toe is het vaak zo geweest dat de potentiële kandidaten uitermate goed waren in het houden van gewichtige verkooppraatjes in de aanloop naar de verkiezingen, en kwamen daar ook gewoon mee weg. Van de vele beloftes is vaker naderhand nauwelijks wat te merken. Veel gekozen kandidaten staan dan ineens niet meer voor wat land en volk het hardste nodig hebben. Namelijk eerlijke, rechtvaardige en integere politici die het land naar grote hoogtes weten te brengen.

Alle Surinamers, waar ook ter wereld, willen eindelijk eens echt het einde van de tunnel bereiken. Mijns inziens kan dat alleen door met z’n allen onze nek uit te steken i.p.v. ‘stil’ te zijn en binnenskamers te blijven discussiëren over hoe het allemaal veel beter kan in ons geliefd Suriname.

Ik roep een ieder op om deze zin uit ons volkslied ‘Stré de f’ stré wi no sa frede’ eer aan te doen. ‘Stré’ staat voor geweldloos strijden door met elkaar in gesprek te gaan over het profiel voor een transformationele leider en door de inspanningen van velen met lef bewerkstelligen zo’n leider op te laten staan.

Een basis van het profiel waaraan dit type leider zeker moet voldoen is naar mijn mening als volgt:

een onbesproken gedrag zonder strafblad

werkelijk liefde hebben voor land en volk door langere tijd bewezen te hebben maatschappelijk betrokken te zijn

family en friends niet naar voren schuiven

eigen rijkdom niet etaleren

deskundigheid kunnen aantonen door voortgebrachte vruchten uit de tot dan toe opgebouwde carrière

het lef hebben om heilige huisjes omver te werpen, zoals gedegen onderzoek naar eventuele belastingontduiking van de allerrijksten en als dat blijkt dan met terugwerkende kracht alle belastingcenten van deze rijkaards innen, onterechte uitgave van gronden terug eisen en deze als eerste toekennen aan de mensen die al jarenlang op de wachtlijst staan etc.

zwart op wit de onderbouwing aangeven van de benodigde leiderschaps-, ontwikkelings- en maatschappijvisie in een openbaar gemaakt regeringsplan langere tijd voor de verkiezingen, zodat de bevolking precies weet wat haar te wachten staat, en dus een zeer bewuste en weloverwogen stem kan uitbrengen

in staat zijn om de verschillende Surinamers weer bijeen te brengen i.p.v. de huidige gecreëerde scheiding te handhaven. Streven naar verscheidenheid in eenheid is echt een prioriteit.

Ik adviseer deze criteria te handhaven om na de verkiezingen de allerbeste president, vicepresident, ministers en parlementariërs te selecteren.

Als Surinamers in 2025 massaal stemmen op politieke partijen die potentiële transformationele leiders in hun midden hebben, dan moet het lukken om met z’n allen uit die donkere tunnel te komen en voor eens en voor altijd in het licht te mogen zijn om te groeien naar ongekende hoogtes, zodat iedereen in 2050 bijvoorbeeld met trots kan zeggen dat ons land over 80% HBO-afgestudeerden beschikt.

Francis Renfurm

Passie voor Suriname