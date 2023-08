Doodgeschoten man is 57-jarige Leo uit de buurt

De man die zondagavond middels vuurwapengeweld om het leven werd gebracht bij een eetstand op het terrein van de Saoenah markt in Suriname, is de 57-jarige Rabindernath Tielak. Hij stond ook bekend als Leo.

Leo werd meerdere malen van korte afstand in het hoofd geschoten door een onbekende man. De handelingen doen denken aan een liquidatie waarbij de schutter op zijn doel afgaat, meerdere malen op het slachtoffer schiet en gelijk de plaats verliet.

Wat de aanleiding voor de gewelddadige moord op de man is geweest, is nog niet bekend.

Het slachtoffer die oorspronkelijk van Nickerie afkomstig is, was bij velen in de omgeving Maretraite en Tourtonne bekend.

Volgens een buurtbewoner die Leo goed heeft gekend heeft hij jaren in de Nieuwestraat gewoond en had hij een drankprobleem. De man hing vaak met Brazilianen en deed af en toe wat kleine jobs om in zijn levensbehoefte te voorzien.

Voordat de 57-jarige vermoord werd was hij zondag haast de hele dag te zien in de Nieuwestraat. Nadat een filmpje over de moord en foto van het slachtoffer op sociale media gedeeld werd, werd hij positief herkend door buurtbewoners.

Na de moord op Tielak stapte de schutter in een witgelakt voertuig en vluchtte in een onbekende richting. In belang van het onderzoek zijn twee personen opgebracht voor verhoor. Aan de aanhouding van de schutter wordt hard gewerkt.