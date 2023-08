Dakloze man in koelen bloede meerdere keren van dichtbij in hoofd geschoten

De man die zondagavond om 23.05u dood werd doodgeschoten bij een eethuisje op het terrein van Saoena Markt in Suriname, leed zeer waarschijnlijk een zwervend bestaan. Waarom hij dood geschoten werd is nog niet duidelijk.

Van de gewelddadige beschieting zijn er camerabeelden die momenteel flink gedeeld worden via social media. Daarop is te zien dat het latere slachtoffer met ontbloot bovenlijf staat bij enkele bankjes. De verdachte die een pet op heeft, zit met drie of vier andere personen aan de andere kant aan een tafel van een eethuisje.

Er wordt iets geroepen door de zwerver waarna de verdachte opstaat en in circa 20 stappen naar de dakloze man loopt. Als de schutter dichtbij de man is, is te zien dat hij in zijn rechterhand een vuistvuurwapen heeft. Zonder enige emotie of aarzeling richt hij het wapen op het hoofd van de zwerver en schiet de man van zeer korte afstand in het hoofd.

Het slachtoffer valt meteen neer op de grond. De schutter bukt voorover en schiet nog maar liefst drie keer van zeer korte afstand in de richting van het hoofd van het slachtoffer. De verdachte loopt daarna terug naar de tafel waar de mensen met wie hij was inmiddels zijn opgestaan en aanstalten maken om weg te gaan.

De beelden zijn ongekend wreed en roepen veel verontwaardiging op op social media. Van de verdachte is nog niet veel bekend. Over hem en de mensen die met hem waren wordt gezegd dat het om buitenlanders zou gaan. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte reeds in beeld is gebracht door de Surinaamse politie.