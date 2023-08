Forse geldbedragen en waardevolle spullen weggedragen bij woninginbraak

Inbrekers hebben vrijdagavond een woning aan de Ludwig De Sandersstraat in Suriname tot hun doelwit gemaakt. Ze hebben uit een kluis 50.000 USD, 25000 euro en sieraden ter waarde van 60.000 USD buitgemaakt.

Daarnaast maakten ze parfums, een Louis Vuitton tas ter waarde van 1.500 USD, een Michael Kors (MK) tas ter waarde van 300 USD en belangrijke documenten buit.

De benadeelde tevens ondernemer zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat de daders de DVR box hebben weggenomen. Niemand was ten tijde van de inbraak thuis. De indringers hebben volop tijd gehad om hun daad te plegen. Ze zijn via de achterdeur het huis binnengedrongen. Het is dievenijzer is geforceerd.

Volgens de benadeelde is het de eerste keer dat er ingebroken is in zijn huis. De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. Van de indringers ontbreekt nog elk spoor.